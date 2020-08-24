КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес Гилерме

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании московского «Спартака» за расистские выкрики фанатов команды в адрес голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.
КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес Гилерме
  • РИА Новости

«Спартак» наказан закрытием трибуны B на один матч и штрафом в 300 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Он отметил, что санкции всегда применялись по данному вопросу, и этот раз не стал исключением.

«Мы приняли такое решение, увеличили финансовый штраф. Мы посчитали, что это справедливое наказание. К тому же с учётом всех обстоятельств, в том числе с учётом ситуации в стране и мире», — добавил Григорьянц.

Матч «Спартак» — «Локомотив», который завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых, прошёл 23 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». 

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит оскорбления Гилерме со стороны фанатов «Спартака».

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