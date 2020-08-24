КДК РФС рассмотрит оскорбления Гилерме со стороны фанатов «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с оскорблением голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«По заявлению офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина рассмотрим эпизод с оскорблением Гилерме. В КДК также предоставлены видеоматериалы. На заседание приглашены представители «Спартака» и комитета по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе», — приводит РИА Новости слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Матч «Спартак» — «Локомотив» прошёл 23 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова.