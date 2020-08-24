Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова

Короткая ссылка
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана и председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова в начале сентября.
Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава комитета по этике РФС Семён Андреев, слова которого передаёт ТАСС.

«Заседание комитета планируется на первую неделю сентября. Думаю, что решение о дате будет принято в течение недели», — добавил Семёнов.

Федун после матча «Спартака» с «Сочи» заявлял о возможном снятии клуба с чемпионата, а затем о возможном уходе команды с поля в случае недовольства судейством.

Мурзагулов после матча с «Ростовом» также заявил о возможном снятии команды, жёстко раскритиковав работу главного арбитра Михаила Вилкова.

Юран после расторжения контракта с «Химками» заявил, что решение о его уходе было принято после консультаций клуба с руководством «Спартака».

Ранее глава судейского комитета РФС назвал недопустимыми заявления руководителя «Уфы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить