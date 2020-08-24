Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова
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- РИА Новости
Об этом сообщил глава комитета по этике РФС Семён Андреев, слова которого передаёт ТАСС.
«Заседание комитета планируется на первую неделю сентября. Думаю, что решение о дате будет принято в течение недели», — добавил Семёнов.
Федун после матча «Спартака» с «Сочи» заявлял о возможном снятии клуба с чемпионата, а затем о возможном уходе команды с поля в случае недовольства судейством.
Мурзагулов после матча с «Ростовом» также заявил о возможном снятии команды, жёстко раскритиковав работу главного арбитра Михаила Вилкова.
Юран после расторжения контракта с «Химками» заявил, что решение о его уходе было принято после консультаций клуба с руководством «Спартака».
Ранее глава судейского комитета РФС назвал недопустимыми заявления руководителя «Уфы».