Юран удивлён, почему его сразу не пригласили в РФС по поводу слов о «Химках»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал тот факт, что его только сейчас пригласили на заседание в Российский футбольный союз (РФС) для дачи объяснений по ситуации с уходом из клуба.

«Обычно в таких делах приглашают сразу. Тут же первое заявление было сделано аж 19 июля! Проходит больше месяца, а они просят приехать только сейчас. В Европе, насколько я знаю, тренеров и футболистов приглашают в течение недели. Это нормальная практика. А так — надо посмотреть, по каким вопросам приглашают официально», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

После досрочного расторжения контракта с «Химками» специалист сделал несколько неоднозначных заявлений относительно взаимоотношений клуба с московским «Спартаком».

Юран официально покинул «Химки» 31 июля. Вместе с командой он вышел в финал Кубка России.

Ранее Юран назвал условие своей явки для объяснений в РФС.