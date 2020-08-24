Юран удивлён, почему его сразу не пригласили в РФС по поводу слов о «Химках»
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«Обычно в таких делах приглашают сразу. Тут же первое заявление было сделано аж 19 июля! Проходит больше месяца, а они просят приехать только сейчас. В Европе, насколько я знаю, тренеров и футболистов приглашают в течение недели. Это нормальная практика. А так — надо посмотреть, по каким вопросам приглашают официально», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
После досрочного расторжения контракта с «Химками» специалист сделал несколько неоднозначных заявлений относительно взаимоотношений клуба с московским «Спартаком».
Юран официально покинул «Химки» 31 июля. Вместе с командой он вышел в финал Кубка России.
Ранее Юран назвал условие своей явки для объяснений в РФС.