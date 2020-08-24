Юран назвал условие своей явки для объяснений в РФС

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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран назвал условие своей явки в Российский футбольный союз (РФС) для дачи объяснений по ситуации со своим уходом из клуба.
Юран назвал условие своей явки для объяснений в РФС
  • РИА Новости

«Мне был один звонок, где-то две-три недели назад. Человек представился сотрудником РФС и сказал, что меня хотели бы видеть в Доме футбола. В ответ поинтересовался, а в чём именно вопрос. Присылайте официальную бумагу, с чёткими формулировками, откуда я знаю, что это точно работник РФС, может, мне какой-то инсайдер или пранкер звонит, номера я не знаю и половину людей, кто сейчас там работает, тоже. Начали что-то говорить о моих словах в газетах. Ответил на это: «Конкретно моя прямая речь была?» Чёткого ответа не получил. Больше от РФС никаких звонков не было и официальных бумаг с приглашением не приходило. Поэтому, кто меня там ждёт, не знаю», — приводит слова Юрана ТАСС.

После досрочного расторжения контракта с «Химками», специалист сделал несколько неоднозначных заявлений относительно взаимоотношений клуба с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова.

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