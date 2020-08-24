Уткин похвалил футболиста «Спартака» Зобнина после матча с «Локомотивом»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отметил игру полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Уткин похвалил футболиста «Спартака» Зобнина после матча с «Локомотивом»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Моё самое важное впечатление от игры «Спартака» с «Локо» — Зобнин. У него очень прилично заработала левая нога, как минимум три мягкие и уверенные передачи в штрафную с правого края я насчитал. Это очень много. Я не о числе передач. Я о том, что игровой интеллект Романа до сих пор довольно безнадёжно упирался в стереотипный технический инструментарий (по моим наблюдениям)», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что хавбек отлично умет разрушать и выполнять конкретные тактические задачи на поле, что является показателем его игрового интеллекта, а теперь он больше действует левой ногой и чаще бьёт по воротам.

«Он превращается в игрока значительно более высокого класса. Способность к саморазвитию. Такая редкость для уже вполне зажиточного российского футболиста. Просто респект», — добавил Уткин.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Илья Геркус признался, что ему нравится игра «Спартака» при Доменико Тедеско.

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