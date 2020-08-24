Геркус признался, что ему нравится игра «Спартака» при Тедеско

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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о московском «Спартаке».
Геркус признался, что ему нравится игра «Спартака» при Тедеско
  • РИА Новости

«Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!» — написал Геркус в своём Twitter.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. В нынешнем сезоне команда стартовала с двух побед и двух ничьих и по итогам четырёх туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак».

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