Сёмин о травме Баринова: очень жалко, что сезон вот так начался для него

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал тяжёлую травму полузащитника московской команды Дмитрия Баринова.

«Мне очень жалко, что сезон вот так начался для Димы. Желаю быстрого выздоровления и терпения! Это часть жизни футболиста. «Локомотив» без Баринова будет другой командой? Это уже не ко мне вопрос», — приводит слова Сёмина Sport24.

Баринов на 16-й минуте матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре.

Ранее сообщалось, что Баринову потребуется операция.