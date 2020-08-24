Геркус объяснил свои слова о «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал свои слова о московском «Спартаке».

«Я в Twitter написал, что мне нравится «Спартак» Тедеско. Многие не поняли, а некоторые даже обиделись. Пару слов об этом. В прошлый сезон команда была собрана практически с чистого листа. Новая молодая команда. Изначально затачивалась под атакующий, даже ультраатакующий стиль. Первые штрихи новой игры проскальзывали уже осенью. Сейчас видно намного большую часть замысла», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Он отметил, что игру в защите можно поставить за полгода, с этим справляются большинство даже начинающих тренеров, тогда как на постановку игры в атаке требуются порядка полутора лет и сотни часов тренировок.

«Это в теории. На практике от тренера ждут результата здесь и сейчас — болельщики, медиа, специалисты, бывшие и будущие тренеры. Особенно в «Спартаке». Поэтому именно там выстроить атакующую команду практически нереально, но Тедеско, несмотря на всё давление, похоже, это удаётся. «Спартак» играет нестандартно, гибко, комбинируются разные подходы в атаке. Наблюдать за атакой «Спартака», в особенности против больших команд, против играющих команд — большое удовольствие», — добавил функционер.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. В нынешнем сезоне команда стартовала с двух побед и двух ничьих и по итогам четырёх туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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