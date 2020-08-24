Хачанов опустился на 16-е место в обновлённом впервые после пандемии рейтинге ATP

Короткая ссылка
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила впервые обновлённый после паузы из-за пандемии коронавируса рейтинг спортсменов.
Хачанов опустился на 16-е место в обновлённом впервые после пандемии рейтинге ATP
  • Reuters

В обновлённом рейтинге от 24 августа, опубликованном на официальном сайте ATP, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис и бельгиец Давид Гоффен.

Россиянин Андрей Рублёв остался а 14-м месте, а Карен Хачанов опустился с 15-го на 16-е место.

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил в первом круге турнира ATP в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить