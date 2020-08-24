Хачанов опустился на 16-е место в обновлённом впервые после пандемии рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила впервые обновлённый после паузы из-за пандемии коронавируса рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге от 24 августа, опубликованном на официальном сайте ATP, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис и бельгиец Давид Гоффен.

Россиянин Андрей Рублёв остался а 14-м месте, а Карен Хачанов опустился с 15-го на 16-е место.

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил в первом круге турнира ATP в Нью-Йорке.