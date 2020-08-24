Тренер ПСЖ: никого нельзя винить в поражении от «Баварии»

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель считает, что никого нельзя винить в поражении его команды от немецкой «Баварии» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов.

«В последние недели мы продемонстрировали все необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что фанаты «Марселя» отпраздновали фейерверками поражение ПСЖ в финале ЛЧ.