Фанаты «Марселя» отпраздновали фейерверками поражение ПСЖ в финале ЛЧ

Короткая ссылка
Болельщики французского «Марселя», который собрались на улицах города, остались довольны поражение другого клуба из Франции ПСЖ от немецкой «Баварии» в финале футбольной Лиги чемпионов.
Фанаты «Марселя» отпраздновали фейерверками поражение ПСЖ в финале ЛЧ
  • Reuters

В Twitter-аккаунте Get French Football News опубликовано видео, на котором радостные фанаты «Марселя» запускают фейерверки после игры.

«Марсель» является принципиальным соперником ПСЖ.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее Василий Уткин высказался о матче ПСЖ — «Баварии» в финале Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить