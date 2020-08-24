Фанаты «Марселя» отпраздновали фейерверками поражение ПСЖ в финале ЛЧ
- Reuters
В Twitter-аккаунте Get French Football News опубликовано видео, на котором радостные фанаты «Марселя» запускают фейерверки после игры.
«Марсель» является принципиальным соперником ПСЖ.
В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.
Ранее Василий Уткин высказался о матче ПСЖ — «Баварии» в финале Лиге чемпионов.
Marseille fans let off fireworks in celebration of PSG losing the Champions’ League final. pic.twitter.com/if7NIllx7B— Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020