Фанаты «Марселя» отпраздновали фейерверками поражение ПСЖ в финале ЛЧ

Болельщики французского «Марселя», который собрались на улицах города, остались довольны поражение другого клуба из Франции ПСЖ от немецкой «Баварии» в финале футбольной Лиги чемпионов.

Reuters

В Twitter-аккаунте Get French Football News опубликовано видео, на котором радостные фанаты «Марселя» запускают фейерверки после игры. «Марсель» является принципиальным соперником ПСЖ. В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира. Ранее Василий Уткин высказался о матче ПСЖ — «Баварии» в финале Лиге чемпионов. Marseille fans let off fireworks in celebration of PSG losing the Champions’ League final. pic.twitter.com/if7NIllx7B — Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020