Уткин высказался о матче ПСЖ — «Баварии» в финале Лиге чемпионов

Известный спортивный журналист Василий Уткин подвёл итог финального матча футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией».

«Я не скажу ничего радикально нового. Многим не понравился финал. Мне, честно говоря, тоже. Не потешил. Но, как было сказано уже не раз, финал особый матч. Финал никому ничем не обязан и может быть любым. С двух сторон две могучие команды сильных амбициозных мужиков шли к цели. И ничего, кроме цели, в финале нет.

Поэтому финал хорош. Просто потому, что был.

«Бавария» — чемпион», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски установил историческое достижение после победы в ЛЧ.