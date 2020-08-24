Тренер ПСЖ заявил, что горд проявленным характером его команды в ЛЧ

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель поделился эмоциями после поражения от немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

«Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горд тем, какой характер показала моя команда, как она провела последние несколько матчей. О большем тренер не может и просить. Да, я разочарован, но не слишком сильно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее Тухель заявил, что футболисты ПСЖ оставили на поле свои сердца.