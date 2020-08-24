Тухель: футболисты ПСЖ оставили на поле свои сердца

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

«Мы целиком отдали себя борьбе. Оставили на поле свои сердца и всё остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Я как раз и полагал, что первый же гол может решить исход матча», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео лучших моментов матча ПСЖ — «Бавария».