Эррера считает, что ПСЖ незаслуженно проиграл «Баварии» в финале ЛЧ

Полузащитник французского ПСЖ Андер Эррера выразил мнение, что его команда не заслуживала поражения от немецкой «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов.

«Сейчас нам следует подумать и вспомнить, как многого мы добились в этом сезоне, какой коллектив у нас сложился. Мы выиграли четыре трофея, но уступили в финале Лиги чемпионов. Я думаю, уступили незаслуженно», — приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

Он уверен, что сегодня будет сложно заснуть, а также признался, что очень трудно говорить после проигрыша.

«Сложно объяснить произошедшее. Но уже завтра я и, уверен, мои партнёры по команде начнём всё сначала», — добавил Эррера.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее Эррера заявил, что ПСЖ сделал всё для победы над «Баварией».