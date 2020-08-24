Эррера считает, что ПСЖ незаслуженно проиграл «Баварии» в финале ЛЧ

Короткая ссылка
Полузащитник французского ПСЖ Андер Эррера выразил мнение, что его команда не заслуживала поражения от немецкой «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов.
Эррера считает, что ПСЖ незаслуженно проиграл «Баварии» в финале ЛЧ
  • Reuters

«Сейчас нам следует подумать и вспомнить, как многого мы добились в этом сезоне, какой коллектив у нас сложился. Мы выиграли четыре трофея, но уступили в финале Лиги чемпионов. Я думаю, уступили незаслуженно», — приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

Он уверен, что сегодня будет сложно заснуть, а также признался, что очень трудно говорить после проигрыша.

«Сложно объяснить произошедшее. Но уже завтра я и, уверен, мои партнёры по команде начнём всё сначала», — добавил Эррера.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее Эррера заявил, что ПСЖ сделал всё для победы над «Баварией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить