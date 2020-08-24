Футболист ПСЖ Эррера: мы сделали всё для победы над «Баварией»

Полузащитник французского ПСЖ Андер Эррера прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, мы сделали всё для того, чтобы победить сегодня. Создали пять-шесть моментов. У них было два-три, но они забили один гол во втором тайме. Нам жаль своих болельщиков, поскольку мы понимаем, насколько эта победа была важна для них и для клуба», — приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее Альфонсо Дэвис прокомментировал победу «Баварии» в финале Лиги чемпионов.