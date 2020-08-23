Песков посетил матч «Спартак» — «Локомотив»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков посетил матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».
Песков посетил матч «Спартак» — «Локомотив»
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Успел только на концовку матча. За кого болел? А за кого здесь можно болеть?» — сказал Песков.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить