Песков посетил матч «Спартак» — «Локомотив»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков посетил матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Успел только на концовку матча. За кого болел? А за кого здесь можно болеть?» — сказал Песков.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Локомотивом».