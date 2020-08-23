Песков посетил матч «Спартак» — «Локомотив»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Успел только на концовку матча. За кого болел? А за кого здесь можно болеть?» — сказал Песков.
«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.
Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Локомотивом».