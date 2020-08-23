Газизов о победе над «Локомотивом»: болельщики сделали всё, чтобы «Спартак» играл агрессивно

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов о победе над «Локомотивом»: болельщики сделали всё, чтобы «Спартак» играл агрессивно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Болельщики сделали всё, чтобы команда играла агрессивно. Это победа болельщиков. Они верили, что команда выиграет сегодня, гнали её. Большое им спасибо! Это был основной фактор сегодня. Команда показала хорошую игру, мы будем дальше её улучшать. Я думаю, всем понравилось», — цитирует Газизова Sport24.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Марко Николич объяснил поражение «Локомотива» от «Спартака».

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