Николич объяснил поражение «Локомотива» от «Спартака»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас были травмы: Миранчук, потом Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на сколько выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать: мы поддерживаем ребят. Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у «Спартака» было больше энергии. Тот, кто забил бы второй мяч, должен был выиграть. К сожалению, пропустили мы», — цитирует Николича «Чемпионат».

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру в матче с «Локомотивом».