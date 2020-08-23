Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы рады результату, довольны тем, как прошла игра. Сегодня много вещей шло хорошо. Контролировали весь матч, но тяжело, когда соперник первым же моментом забил гол. Тем не менее мы выдержали это, наращивали ритм, были отличные моменты в первом тайме и во втором, мы продолжили гнуть свою линию. Безусловно, нам нужно учиться играть сдержаннее в некоторых моментах, иногда теряли голову», — цитирует Тедеско Sport24.

По словам тренера, у него нет вопросов по судейству и он считает, что арбитр отлично отработал матч.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Джордан Ларссон признан лучшим футболистом матча «Спартак» — «Локомотив».