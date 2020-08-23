Ларссон признан лучшим футболистом матча «Спартак» — «Локомотив»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признан лучшим игроком матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (2:1).
- РИА Новости
Такое решение приняли эксперты телеканала «Матч Премьер».
Ларссон стал автором одного из мячей в ворота железнодорожников, сравняв счёт на 53-й минуте.
Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛ.
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