Ларссон признан лучшим футболистом матча «Спартак» — «Локомотив»

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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признан лучшим игроком матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (2:1).
Ларссон признан лучшим футболистом матча «Спартак» — «Локомотив»
  • РИА Новости

Такое решение приняли эксперты телеканала «Матч Премьер».

Ларссон стал автором одного из мячей в ворота железнодорожников, сравняв счёт на 53-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛ.

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