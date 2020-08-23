«Бавария» и ПСЖ не отметились голами в первом тайме финала Лиги чемпионов

Первый тайм финального матча Лиги чемпионов по футболу сезона-2019/20 между немецкой «Баварией» и французским «Пари Сен-Жермен» завершился вничью.

Reuters

В первом тайме «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» не отметились забитыми мячами. По окончании первых 45 минут счёт не открыт — 0:0. Ранее сообщалось, что Альфонсо Дэвис первым получил жёлтую карточку в финале Лиги чемпионов.