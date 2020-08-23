Футболист «Баварии» Дэвис первым получил жёлтую карточку в финале ЛЧ

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис получил жёлтую карточку в матче с французским «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов по футболу.

Reuters

На 28-й минуте Дэвис нарушил правила на защитнике «Пари Сен-Жермен» Тило Керере. Арбитр матча Даниэле Орсато наказал канадского футболиста жёлтой карточкой. Ранее сообщалось, что Жером Боатенг получил травму в финале Лиги чемпионов.