В «Вашингтоне» объяснили причину увольнения Рирдена с поста главного тренера

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Тоддом Рирденом.
В «Вашингтоне» объяснили причину увольнения Рирдена с поста главного тренера
  • Reuters

«У нас более высокие ожидания применительно к нашей команде, и у нас сложилось впечатление, что в управлении необходим свежий подход. Мы хотели бы поблагодарить Тодда за весь его усердный труд, за усилия в рамках работы в нашем клубе. Тодд был важной частью нашей команды на протяжении более чем половины десятилетия, включая победу в Кубке Стэнли в 2018-м. Желаем ему и его семье всего наилучшего в дальнейшем», — приводит слова Маклеллана пресс-служба клуба.

49-летний Рирден возглавил «Кэпиталз» в 2018 году, сменив на этом посту Барри Троца. Под его руководством «Вашингтон» в двух сезонах подряд не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уволил Рирдена с поста главного тренера.

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