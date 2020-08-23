Давыдов рассказал, кто из фигуристок напоминает ему Хоркину

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Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказал, кто из фигуристок напоминает ему прославленную гимнастку Светлану Хоркину.
Давыдов рассказал, кто из фигуристок напоминает ему Хоркину
  • РИА Новости

«Мне кажется, здесь дело прежде всего в личности самой Хоркиной. Если бы Борис Пилкин взял четверых спортсменок одинакового телосложения и всех довёл до высшего результата, мы могли бы говорить о какой-то особенной методике. Не будь в руках тренера незаурядной личности, он ничего не сделал бы, к сожалению. Это как Лиза Туктамышева в фигурном катании. Которая мало того, что находится в потрясающей форме, но и показывает, что в зрелом возрасте можно выполнять сложнейшие элементы», — рассказал Давыдов RT.

Ранее он объяснил, почему бесполезно уговаривать фигуристов остаться в группе.

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