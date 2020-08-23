Давыдов рассказал, кто из фигуристок напоминает ему Хоркину

Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказал, кто из фигуристок напоминает ему прославленную гимнастку Светлану Хоркину.

«Мне кажется, здесь дело прежде всего в личности самой Хоркиной. Если бы Борис Пилкин взял четверых спортсменок одинакового телосложения и всех довёл до высшего результата, мы могли бы говорить о какой-то особенной методике. Не будь в руках тренера незаурядной личности, он ничего не сделал бы, к сожалению. Это как Лиза Туктамышева в фигурном катании. Которая мало того, что находится в потрясающей форме, но и показывает, что в зрелом возрасте можно выполнять сложнейшие элементы», — рассказал Давыдов RT.

Ранее он объяснил, почему бесполезно уговаривать фигуристов остаться в группе.