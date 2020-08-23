Давыдов объяснил, почему бесполезно уговаривать фигуристов остаться в группе

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Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, высказал мнение, что не имеет смысла насильно удерживать фигуристов, желающих перейти к другому тренеру.
Давыдов объяснил, почему бесполезно уговаривать фигуристов остаться в группе
  • РИА Новости

«Бесполезно. Судя по тому, сколько человек у нас ушло, сколько вообще происходит сторонних переходов, можно сделать вывод: если человек решил уйти, он всё равно сделает это, что бы ты ни предпринимал. Его можно вернуть на какое-то время, но, как правило, такие люди всё равно постоянно ищут варианты, которые окажутся более выгодными. Отсюда ушли, там побыли, пошли в третье место, в четвёртое. Не беру уровень чемпионатов мира, но в подростковом возрасте практически всем начинает периодами казаться, что всё идёт не так. Поэтому я всегда своих ребят учу, да и себя тоже: прошли соревнования, ошиблись — каждый должен найти эту ошибку в себе. Я посидел, покопался, ты посидел, покопался, мы совместно сделали выводы, и только тогда из этого что-то может получиться. А если постоянно искать виноватых и валить свои недоработки на обстоятельства, тогда ничего не выйдет», — заявил Давыдов RT.

Ранее он предположил, что возрастной ценз приведёт к снижению популярности фигурного катания.

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