Бронзовый призёр ЧМ по биатлону Акимова решила возобновить карьеру

Российская биатлонистка, завоевавшая бронзовую награду чемпионата мира 2017 года, Татьяна Акимова решила возобновить спортивную карьеру.

Как сообщает «Матч ТВ», 29-летняя биатлонистка сейчас находится в Сочи, где централизованную подготовку к сезону проводит основной состав женской сборной России.

Отмечается, что в тренировочном процессе Акимовой помогает экс-тренер сборной России Николай Лопухов.

Акимова не выступала в соревнованиях с 2018 года из-за беременности.

Помимо бронзы чемпионата мира, в её активе золото и две бронзы на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи.