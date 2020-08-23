Бронзовый призёр ЧМ по биатлону Акимова решила возобновить карьеру

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Российская биатлонистка, завоевавшая бронзовую награду чемпионата мира 2017 года, Татьяна Акимова решила возобновить спортивную карьеру.
Бронзовый призёр ЧМ по биатлону Акимова решила возобновить карьеру
  • © Joel Marklund
  • globallookpress.com

Как сообщает «Матч ТВ», 29-летняя биатлонистка сейчас находится в Сочи, где централизованную подготовку к сезону проводит основной состав женской сборной России.

Отмечается, что в тренировочном процессе Акимовой помогает экс-тренер сборной России Николай Лопухов.

Акимова не выступала в соревнованиях с 2018 года из-за беременности. 

Помимо бронзы чемпионата мира, в её активе золото и две бронзы на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи.

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