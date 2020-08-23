Бронзовый призёр ЧМ по биатлону Акимова решила возобновить карьеру
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Как сообщает «Матч ТВ», 29-летняя биатлонистка сейчас находится в Сочи, где централизованную подготовку к сезону проводит основной состав женской сборной России.
Отмечается, что в тренировочном процессе Акимовой помогает экс-тренер сборной России Николай Лопухов.
Акимова не выступала в соревнованиях с 2018 года из-за беременности.
Помимо бронзы чемпионата мира, в её активе золото и две бронзы на этапах Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи.