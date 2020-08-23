Глава UFC высказался об идее проведения объединённого турнира с Bellator

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал идею главы промоушена Bellator Скотта Кокера о проведении объединённого турнира.

«Не согласен с Кокером, который говорит, что в Bellator сильнейший полутяжёлый дивизион в мире. Все бойцы, которые у них есть, — это те, от кого отказались мы. С кем мне проводить объединительный турнир, с кем? Это самая глупая идея, о которой я когда-либо слышал. Понимаю Кокера, он пытается делать своё дело, хочет продавать бои. Он пробует это делать, говоря, что у него лучший полутяжёлый дивизион. Но это глупое заявление. Все его бойцы — те, от кого мы отказывались», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Кокер прокомментировал победу Вадима Немкова над Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.