Бывший селекционер «Локо» поведал об уходе Кварацхелии из клуба

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Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как из клуба выгнали Хвичу Кварацхелию.
Бывший селекционер «Локо» поведал об уходе Кварацхелии из клуба
  • © ФК «Рубин»

Сейчас полузащитник выступает в «Рубине». По словам Тищенко, знаменитый советский футболист Владимир Гуцаев считает, что в Грузии давно не рождались настолько талантливые игроки.

«Сначала Кварацхелию отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели ещё на год оставить на тех же условиях — лишь бы работал с Сёминым. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Сёмина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было», — приводит слова Тищенко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что селекционер вспомнил появление братьев Миранчуков в «Локомотиве».

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