Тищенко считает, что Уайт расслабился после двух нокдаунов Поветкина

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.
Тищенко считает, что Уайт расслабился после двух нокдаунов Поветкина
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40-летний россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде и завоевал временный титул WBC в тяжёлом весе.

«До боя предполагал, что Александр выиграет. Но в ходе боя начал сомневаться, что всё так очевидно. Поветкин — молодец, сумел переломить непростой бой. Ему удалось сделать это за счёт опыта, бойцовских и чемпионских качеств. Александр смог собраться и забыть, что было в прошлом раунде, начать всё со свежими мыслями. Уайт, показалось, после двух нокдаунов немного расслабился. Уже наполовину праздновал победу», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что боец ММА Александр Шлеменко поздравил Поветкина с победой над Уайтом.

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