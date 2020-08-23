Шлеменко — Поветкину: ты показал настоящую силу русского духа

Короткая ссылка
Боец ММА Александр Шлеменко поздравил боксёра Александра Поветкина с победой над Диллианом Уайтом.
Шлеменко — Поветкину: ты показал настоящую силу русского духа
  • © Icon Sports Wire
  • Gettyimages.ru

«Саня, благодарю за эту прекрасную победу! Ты показал настоящую силу русского духа! Всех с победой», — написал Шлеменко в своём аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что промоутер Уайта шокирован нокаутирующим ударом Поветкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить