Шлеменко — Поветкину: ты показал настоящую силу русского духа
Боец ММА Александр Шлеменко поздравил боксёра Александра Поветкина с победой над Диллианом Уайтом.
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- Gettyimages.ru
«Саня, благодарю за эту прекрасную победу! Ты показал настоящую силу русского духа! Всех с победой», — написал Шлеменко в своём аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что промоутер Уайта шокирован нокаутирующим ударом Поветкина.
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