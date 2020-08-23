Шлеменко — Поветкину: ты показал настоящую силу русского духа

Боец ММА Александр Шлеменко поздравил боксёра Александра Поветкина с победой над Диллианом Уайтом.

«Саня, благодарю за эту прекрасную победу! Ты показал настоящую силу русского духа! Всех с победой», — написал Шлеменко в своём аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что промоутер Уайта шокирован нокаутирующим ударом Поветкина.