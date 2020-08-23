Агент считает, что Слуцкий может вернуться в Европу после работы в «Рубине»

Футбольный агент Кристиан Эмиле высказал мнение о перспективах российского специалиста Леонида Слуцкого возглавить европейский клуб после работы в казанском «Рубине».

«После того, как он ушёл из «Витесса», ему сразу же поступило несколько предложений из Европы. Но он принял решение вернуться в Россию и возглавить «Рубин», о чем с ним договаривался президент клуба. Когда он увидел, что у клуба есть серьёзные цели и амбиции, он отправился туда», — приводит слова Эмиле «Матч ТВ».

Он отметил, что возвращение в Россию не значит, что Слуцкий никогда не вернётся в Европу.

«Для тренера Леонид всё ещё молод. Если ему удастся после неудачного прошлого сезона вывести «Рубин», например, в Лигу чемпионов… Если ему удастся проделать здесь успешную работу, в Европе это не останется незамеченным. А за плечами у него останется опыт в «Халл Сити» и «Витессе». Так почему бы после этого не вернуться в Европу?», — добавил агент.

После ухода из московского ЦСКА в 2016 году и до назначения в «Рубин» в 2020-и Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Ранее Слуцкий поделился впечатлениями от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сравнении с европейскими чемпионатами.