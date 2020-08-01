Слуцкий: я увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сравнении с европейскими чемпионатами.
Слуцкий: я увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад
  • РИА Новости

«По возвращении из длинной зарубежной командировки какие-то вещи меняются в тренировочном процессе, во взгляде на игру, во взаимоотношении с игроками. Я увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад. Есть очень много команд, которые глубоко обороняются. Схема в три центральных защитника, которая мало где используется в ведущих командах мира, у нас доминирует. Сейчас даже против «Рубина», который не фаворит, могли начинать обороняться в 25 метрах от своих ворот. Есть специфика, сложности, определённые моменты вскрывания глубокой позиционной обороны у многих команд. Даже ведущие клубы, такие как «Спартак», не гнушаются играть на контратаках. Эти вещи меня несколько удивили», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, под его руководством команда заняла десятое место по итогам сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона РПЛ.

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