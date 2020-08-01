Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, победителя в данной номинации выбрали голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители СМИ.

В сезоне-2019/20 «Зенит» под руководством 44-летнего Семака стал чемпионом РПЛ, одержав 22 победы, шесть раз сыграв вничью и потерпев два поражения. Петербургская команда также стала победителем Кубка России.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона РПЛ.

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