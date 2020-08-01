Футболист «Рубина» Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия стал обладателем награды лучшему молодому игроку сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба лиги, победителя в данной номинации выбрали голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала «Матч ТВ» и другие представители СМИ.

19-летний Кварацхелия перешёл в «Рубин» перед сезоном-2019/20 и отыграл за казанский клуб 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов признан лучшим арбитром в сезоне-2019/20 РПЛ.