Мбаппе: футболисты ПСЖ идут за Тухелем
- Reuters
«Игроки ПСЖ идут за тренером. Я слышал довольно много вещей о нашем тренере… Говорили, например, что он не знает, как управлять игроками, как управлять звёздами… Но правда заключается в том, что он добился лучшего сезона в истории клуба. Ему удается приводить нас в хорошее настроение. У нас были свои взлеты и падения в этом сезоне, но это случается со всеми тренерами в мире. За ПСЖ просто следят более внимательно. Мы верим в тренера и завтра будем также играть за него», — приводит слова Мбаппе GFFN.
Тухель возглавляет ПСЖ с 2018 года. Под его руководством команда, трижды ставшая чемпионом французской Лиги 1, впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов.
Ранее Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.