Мбаппе: футболисты ПСЖ идут за Тухелем

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказал мнение о главныом тренере команды Томасе Тухеле накануне матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Мбаппе: футболисты ПСЖ идут за Тухелем
  • Reuters

«Игроки ПСЖ идут за тренером. Я слышал довольно много вещей о нашем тренере… Говорили, например, что он не знает, как управлять игроками, как управлять звёздами… Но правда заключается в том, что он добился лучшего сезона в истории клуба. Ему удается приводить нас в хорошее настроение. У нас были свои взлеты и падения в этом сезоне, но это случается со всеми тренерами в мире. За ПСЖ просто следят более внимательно. Мы верим в тренера и завтра будем также играть за него», — приводит слова Мбаппе GFFN.

Тухель возглавляет ПСЖ с 2018 года. Под его руководством команда, трижды ставшая чемпионом французской Лиги 1, впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов. 

Ранее Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

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