Гончаренко о проигрыше «Рубину»: если ты не забиваешь, то жди обратного

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от казанского «Рубина» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко о проигрыше «Рубину»: если ты не забиваешь, то жди обратного
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«Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надёжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдёт строительство позиционной атаки», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

ЦСКА проиграл «Рубину», пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над ЦСКА.

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