Гончаренко о проигрыше «Рубину»: если ты не забиваешь, то жди обратного
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«Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надёжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдёт строительство позиционной атаки», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
ЦСКА проиграл «Рубину», пропустив в компенсированное ко второму тайму время.
Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над ЦСКА.