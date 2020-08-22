Слуцкий о победе над ЦСКА: в конце игры сработал футбольный закон

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий о победе над ЦСКА: в конце игры сработал футбольный закон
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«Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Больше действовали на контратаках. Во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления. Второй тайм прошёл в равной борьбе, стали проводить позиционные атаки. В конце игры сработал футбольный закон, когда Дюпин сделал суперсейв, а мы сумели забить. В целом сценарий игры был очень похож на наш последний матч. Всё прошло примерно в том же ключе», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

Для «Рубина» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. В предыдущих матчах подопечные Слуцкого потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с ЦСКА.

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