«Рубин» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с ЦСКА
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Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Рубин» забил первым. На 37-й минуте отличился Солтмурад Бакаев, забивший с передачи Ивана Игнатьева.
ЦСКА ответил голом Николы Влашича на 39-й минуте.
Первую в нынешнем сезоне победу «Рубину» принёс гол Дениса Макарова, забившего на второй компенсированной ко второму тайму минуте. Ему ассистировал Джордже Деспотович.
В пятом туре «Рубин» на своём поле примет «Уфу», а ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Тамбов» в четвёртом туре РПЛ.