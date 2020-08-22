Семак рассказал, испытывает ли команда усталость из-за плотного календаря

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, как плотный календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) отражается на игроках команды.
Семак рассказал, испытывает ли команда усталость из-за плотного календаря
  • Reuters

«Через два на третий — сложнее, через три дня на четвёртый — нормальный график. Но для того у нас и есть 20 полевых игроков, чтобы иногда менять друг друга, давать возможность отдыхать тем, кто устал больше на данном этапе», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что Магомед Оздоев пропустил матч четвёртого тура с «Тамбовом» из-за ротации.

«Да, это возможность отдохнуть. Мы выборочно будем проводить ротацию, исходя из состояния, особенно наших опорных полузащитников, которым достаётся очень большой объём работы. Им надо иногда нагрузку снижать. По возможности, естественно», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Семак назвал злом лимит на легионеров в РПЛ.

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