Семак назвал злом лимит на легионеров в РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак критично отозвался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак назвал злом лимит на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Я про лимит уже много раз говорил. Лимит — зло. Есть определённый плюс, сколько иностранцев на поле одновременно. Но я противник лимита. И считаю, что он мешает развиваться. Можно вообще играть без легионеров. Но уровень футбола будет другой. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, лимит нужно смягчать. Посмотрите заявки европейских клубов. Им лимит не мешает, а помогает», — приводит слова Семака Sport24.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6 + 5», согласно которой на поле могут находиться не более шести иностранцев.

Ранее сообщалось, что Семак остался доволен игрой «Зенита» в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА.

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