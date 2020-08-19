Семак назвал злом лимит на легионеров в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак критично отозвался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я про лимит уже много раз говорил. Лимит — зло. Есть определённый плюс, сколько иностранцев на поле одновременно. Но я противник лимита. И считаю, что он мешает развиваться. Можно вообще играть без легионеров. Но уровень футбола будет другой. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, лимит нужно смягчать. Посмотрите заявки европейских клубов. Им лимит не мешает, а помогает», — приводит слова Семака Sport24.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6 + 5», согласно которой на поле могут находиться не более шести иностранцев.

Ранее сообщалось, что Семак остался доволен игрой «Зенита» в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА.