Семак остался доволен игрой «Зенита» в матче с ЦСКА
- @pfc_cska
«Хорошая игра. В первом тайме не так много моментов создавали. Нужно было больше бить по воротам. Во втором тайме начали не очень активно. После нашего второго гола игра раскрылась. Игра мне понравилась», — приводит слова Семака Sport24.
Он отметил, что рассматривал вариант с тремя центральными защитниками.
«Выбор был сделан в пользу того варианта, который вы видели. Необходимости в более ранних заменах не было. Замены носили больше тактический характер», — добавил специалист.
«Зенит» победил ЦСКА со счётом 2:1.
Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в третьем туре РПЛ.