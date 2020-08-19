Семак остался доволен игрой «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая игра. В первом тайме не так много моментов создавали. Нужно было больше бить по воротам. Во втором тайме начали не очень активно. После нашего второго гола игра раскрылась. Игра мне понравилась», — приводит слова Семака Sport24.

Он отметил, что рассматривал вариант с тремя центральными защитниками.

«Выбор был сделан в пользу того варианта, который вы видели. Необходимости в более ранних заменах не было. Замены носили больше тактический характер», — добавил специалист.

«Зенит» победил ЦСКА со счётом 2:1.

Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в третьем туре РПЛ.