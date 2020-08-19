Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в третьем туре РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в третьем туре РПЛ
  • РИА Новости

«Достаточно хорошо смотрелись на протяжении 60—70 минут. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атак. «Зенит» держал нас под давлением. Структурно смотрелись неплохо», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Он отметил, что ЦСКА будет приближаться по уровню к «Зениту».

«Не только обыгрывать его, но и быть выше. С опытной командой было проще добиваться результата. Они чётко понимали, как против кого действовать. Поэтому мы с той командой и занимали второе место. Сейчас у нас тоже сильная команда. Нужно правильно использовать тот ресурс, который у нас есть», — добавил специалист.

Для ЦСКА поражение от «Зенита» стало первым в сезоне-2020/21. До этого подопечные Гончаренко одержали две победы — над «Химками» (2:0) и «Тамбовом» (2:1).

Ранее сообщалось, что дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ.

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