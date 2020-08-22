Бывший гендиректор «Химок»: ломать — не строить

Бывший генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов высказал мнение о ситуации в команде и её результатах на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Результат закономерный. Ломать, как говорится, не строить. Эта команда создавалась два с половиной года, никаких баз и багажей не было. Каждый тренер, начиная с Красножана и до Юрана, дал ей что-то своё. А как итог — РПЛ и финал Кубка. Футбольный клуб — это не только тренер, а ещё и футболисты, администрация, персонал», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Он отметил, что когда все в клубе объединены одной идеей, есть и результат.

«Что касается Дмитрия Гунько, то что вы хотите от тренера, который даже помощников себе взять не может? Кого дали, с тем и работает. Команду принял за неделю до старта, про сильные и слабые стороны футболистов спросить не у кого. Что сейчас его винить?», — добавил бывший гендиректор клуба.

За четыре стартовых тура сезона РПЛ «Химки» потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

Ранее появилась информация, что экс-наставник «Локомотива» может сменить Гунько на посту главного тренера «Химок».