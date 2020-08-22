СМИ: Экс-наставник «Локомотива» может сменить Гунько на посту главного тренера «Химок»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов претендует на пост наставника подмосковного футбольного клуба «Химки».
СМИ: Экс-наставник «Локомотива» может сменить Гунько на посту главного тренера «Химок»
  • © fckhimki.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после поражение «Химок» от «Ахмата» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (1:2) руководство подмосковного клуба задумалось о смене тренера, так как на данный момент команда набрала всего одно очко.

При этом отмечается, что «Химки» выходили на Рахимова ещё до назначения Гунько, но тогда получили отказ. Не исключено, что коллектив из Московской области вновь обратится к Рахимову.

Гунько возглавил «Химки» перед началом сезона.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одержал волевую победу над «Химками» в матче РПЛ.

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