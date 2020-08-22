Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

По словам главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова, которые приводит ТАСС, с высокой долей вероятности немецкий специалист будет работать с командой в предстоящем матче.

Из-за ангины Тедеско отсутствовал на матчах с «Ахматом» и «Уфой». Вместо него командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв рассудит матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

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