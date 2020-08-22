Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
По словам главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова, которые приводит ТАСС, с высокой долей вероятности немецкий специалист будет работать с командой в предстоящем матче.
Из-за ангины Тедеско отсутствовал на матчах с «Ахматом» и «Уфой». Вместо него командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Карасёв рассудит матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».