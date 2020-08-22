Мусаев рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Уралом»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского «Урала» (0:1) в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мусаев рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Уралом»
  • ©fckrasnodar.ru

«Плохо начали игру, пропустили гол из-за того, что не разобрались в простых действиях — не подобрали и не выбили мяч. В дальнейшем не показали достаточной жёсткости и цепкости», — цитирует Мусаева РИА Новости.

По его мнению, «Краснодар» провалил первый тайм, а затем отлично начал вторую половину игры, но не хватило реализации моментов.

«Потеряли одного футболиста, но в меньшинстве шли на риск, имели возможности забить, но нельзя играть один тайм так, а другой иначе. За это мы поплатились», — добавил Мусаев.

После четырёх туров «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ.

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