Трое российских биатлонистов перешли в сборную Румынии

Российские биатлонисты Анастасия Толмачёва, Елена Чиркова и Анатолий Оськин сменили спортивное гражданство.

«Оськин, Толмачёва и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии. В том числе гражданство страны», — цитирует ТАСС Федерацию биатлона Румынии.

25-летняя Чиркова завоевала две бронзовые медали на Универсиаде-2019 в Красноярске. 24-летняя Толмачёва является двукратной бронзовой призёркой чемпионата России 2017 года. В активе 31-летнего Оськина нет значимых побед.

Ранее сообщалось, что биатлонист Логинов из‑за болезни позднее прибудет на сбор в Сочи.