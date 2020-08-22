Покидающий «Севилью» Банега раскрыл составляющие победы над «Интером»
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Этот матч стал последним для игрока, который имеет опыт выступлений в составе «Интера», за андалусийцев. Аргентинец переходит в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
«Я покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта воплотилась в реальность. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты», — цитирует Банегу официальный сайт УЕФА.
По его словам, после финального свистка он душевно обнялся с наставником «Севильи» Хуленом Лопетеги.
«Когда я сбавил обороты, он практическим образом показал мне, что без усердного труда ты ничего не добьешься. Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь — время радоваться и увезти кубок в Севилью. Это победа для всего города», — отметил Банега.
Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» Диего Карлос высказался о финальном матче.