Покидающий «Севилью» Банега раскрыл составляющие победы над «Интером»

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега прокомментировал победу своей команды над «Интером» (3:2) в финале Лиги Европы УЕФА.

Этот матч стал последним для игрока, который имеет опыт выступлений в составе «Интера», за андалусийцев. Аргентинец переходит в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

«Я покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта воплотилась в реальность. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты», — цитирует Банегу официальный сайт УЕФА.

По его словам, после финального свистка он душевно обнялся с наставником «Севильи» Хуленом Лопетеги.

«Когда я сбавил обороты, он практическим образом показал мне, что без усердного труда ты ничего не добьешься. Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь — время радоваться и увезти кубок в Севилью. Это победа для всего города», — отметил Банега.

Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» Диего Карлос высказался о финальном матче.